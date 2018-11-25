Мэй заявила, что в отличие от Меркель не испытывает грусти из-за Brexit

ЛОНДОН, 25 ноя – РИА Новости, Денис Ворошилов. Британский премьер Тереза Мэй заявила, что не испытывает грусти из-за выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

Британия должна выйти из ЕС к концу марта 2019 года. Лондон и Брюссель согласовали проект документа об условиях Brexit, теперь его рассмотрит британский парламент. Итоговые слушания могут пройти в декабре.

На брифинге Мэй задали вопрос, разделяет ли она чувства канцлера Германии Ангелы Меркель, которая заявила, что ей грустно от того, что Британия покидает ЕС.

"Нет, но я осознаю, что некоторые, как в ЕС, так и в Великобритании, чувствуют это", — ответила Мэй.

Она сказала, что Brexit является выбором британского народа, страна вернет контроль над границами, сельским хозяйством и другими сферами. По словам Мэй, Лондону удалось добиться выгодных условий Brexit.