Барнье заявил, что сделка по Brexit обеспечит доверие между ЕС и Британией

БРЮССЕЛЬ, 25 ноя — РИА Новости. Договорённости об условиях выхода Великобритании из Евросоюза помогут создать атмосферу доверия при формировании беспрецедентных новых отношений ЕС и Британии, сказал главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье на пресс-конференции после внеочередного саммита 27 остающихся в союзе стран, где была одобрена сделка по Brexit.

"Соглашение должно быть теперь ратифицировано… Сегодняшнее соглашение поможет создать доверие, необходимое для ведения переговоров о наших близких и беспрецедентных будущих отношений", — сказал он.

ЕС и Британия согласовали договор об условиях "развода" и декларацию о структуре будущих отношений. Переговоры о конкретных договорённостях о будущем партнёрстве могут начаться после Brexit, запланированного на 29 марта 2019 года.