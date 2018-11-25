В Совфеде заявили, что Россия против развития конфликта в Черном море

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя — РИА Новости. Россия не настроена на развитие конфликта с украинскими кораблями в Черном море, может провести их через Керченский пролив, но строго в соответствии с установленной процедурой, заявила РИА Новости член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.
"Корабли находятся в шести милях от Керченского пролива. Ситуация полностью контролируется, прохода через пролив нет. Корабли остановились в районе якорной стоянки, но на якорь так и не стали. Российская сторона не против провести эти корабли через Керченский пролив, но это должно быть сделано строго в соответствии с установленной процедурой. Россия не настроена на развитие конфликта, в настоящий период времени ситуация полностью контролируется", — сказала Ковитиди.
"Что они будут делать, мы не знаем. Все, что происходит, — это составляющая большого политического шоу, устроенного нынешним президентом Украины Петром Порошенко, который пытается услужить своим заокеанским хозяевам, создавая имитацию российской угрозы и очаг напряжения в районе Черного и Азовского морей у границ России", — подчеркнула сенатор.