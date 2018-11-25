МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Протесты прошли около торгового центра в американской Алабаме после того, как полиция признала, что по ошибке застрелила не того подозреваемого в стрельбе, сообщает телеканал CBS.

В четверг в торговом центре Riverchase Galleria в городе Гувер произошла потасовка между двумя людьми, у одного из которых был пистолет. В ходе потасовки пострадали 18-летний молодой человек и 12-летняя девочка. С целью нейтрализации стрелка полиция открыла огонь и застрелила 21-летнего Эмантика Фицджеральда Брэдфорда, который, как считала полиция, был ответственен за стрельбу.

Позже полиция Гувера сообщила в заявлении, что согласно новым данным, "хотя Брэдфорд мог участвовать в драке, скорее всего не он стрелял в 18-летнюю жертву", а стрелок находится в бегах. Полиция сообщила, что следователи допросили нескольких человек и проверили ряд важных вещественных доказательств.

Собравшиеся у торгового центра потребовали от полиции прозрачности в расследовании дела. "Где запись с камер наблюдения, почему мы ее не видели… Они сказали, что он убил человека и ранил еще одного, они назвали его подозреваемым, что они говорят сейчас, где камеры?", — приводит телеканал слова одного из демонстрантов.

По данным телеканала, полицейский, застреливший Брэдфорда, сейчас находится в административном отпуске. Проводится расследование инцидента.