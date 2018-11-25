ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 ноя — РИА Новости. Россия и США, в отличие от ряда других ситуаций, имеют хорошие возможности для объединения усилий по Корейскому полуострову и Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"От России и США, безусловно, зависит успех усилий по урегулированию огромного количества конфликтов, которых, к сожалению, в мире меньше не становится. Сирия, наверное, наиболее острый и актуальный пример. Кстати, там, как и по Корейскому полуострову, в отличие от ряда других ситуаций, есть хорошие возможности для объединения наших усилий", — сказал Лавров в программе "Москва. Кремль. Путин", текст его выступления опубликован на сайте МИД РФ.

По словам Лаврова, у России и США есть влияние на различные стороны той или иной ситуации, включая сирийскую и Корейского полуострова.

"Это влияние очень важно использовать во благо, а не во вред. Необходимо добиваться таких шагов, которые будут приносить результат, а не пытаться из той или иной ситуации устраивать конфронтационную полемику, в стремлении набрать исключительно сегодня и сиюминутно некие внутриполитические очки", — добавил министр иностранных дел России.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем. Россия и Китай ранее предложили план "двойного замораживания" для решения северокорейской проблемы.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил на брифинге в Москве, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным обсуждалась Сирия, стороны договорились расширить координацию военных.