Туск оценил будущие отношения Британии и Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 25 ноя — РИА Новости. Великобритания и Евросоюз независимо от итогов ратификации соглашения о Brexit останутся друзьями, заявил глава Евросовета Дональд Туск после внеочередного саммита 27 остающихся в ЕС стран, где были одобрены договоренности по Brexit.

Он констатировал, что впереди сложный период ратификации этих договоренностей, а также дальнейшие переговоры.

"Однако независимо от того, как это завершится, ясно одно: мы останемся друзьями до конца дней и на один день дольше", — говорится в Twitter Туска.