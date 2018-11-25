Лавров рассказал, почему страны поддерживают антироссийские шаги США

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 ноя – РИА Новости. Страны, которые поддерживают ради солидарности любые антироссийские шаги, прежде всего думают о том, как понравиться США и кругам, пытающимся торпедировать конструктивные отношения Москвы и Вашингтона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Россия 1", комментируя заявления США, выступающих против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока" из-за якобы поддержки интересов Украины.
Ранее пресс-служба министерства иностранных дел Украины сообщила, что глава МИД Украины Павел Климкин и министр энергетики США Рик Перри договорились в дальнейшем противодействовать совместными усилиями реализации проекта "Северный поток — 2".
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года. В понедельник "Газпром" завершил строительство морской части "Турецкого потока".