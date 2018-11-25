Лавров рассказал, почему страны поддерживают антироссийские шаги США

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 ноя – РИА Новости. Страны, которые поддерживают ради солидарности любые антироссийские шаги, прежде всего думают о том, как понравиться США и кругам, пытающимся торпедировать конструктивные отношения Москвы и Вашингтона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Те, кто просто ради проявления союзнической, ложно понятой солидарности поддерживают любые антироссийские шаги, думают, прежде всего о том, чтобы понравиться США. Вернее, не столько США, сколько тем кругам, которые пытаются торпедировать любые конструктивные начинания в отношениях Москвы и Вашингтона", — сказал Лавров в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале " Россия 1 ", комментируя заявления США, выступающих против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока" из-за якобы поддержки интересов Украины.

Ранее пресс-служба министерства иностранных дел Украины сообщила, что глава МИД Украины Павел Климкин и министр энергетики США Рик Перри договорились в дальнейшем противодействовать совместными усилиями реализации проекта "Северный поток — 2".

"Северный поток-2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Соединенные Штаты выступают против этого проекта. Президент РФ Владимир Путин в этой связи говорил, что лидер США Дональд Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках СПГ в Европу. Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года. В понедельник "Газпром" завершил строительство морской части "Турецкого потока".