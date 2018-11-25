Лавров призвал США к неполитизированной работе по общим интересам

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 ноя – РИА Новости. России и США необходимо начать нормальную, профессиональную неполитизированную работу по направлениям, которые являются жизненно важными для интересов двух стран, но Вашингтон пока не очень горит желанием делать это, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.программе "Москва. Кремль. Путин".
При этом глава МИД РФ отметил, что подготовка встречи президентов двух стран — Владимира Путина и Дональда Трампа — не требует слишком больших усилий, потому что все предыдущие контакты между лидерами РФ и США сопровождались разработкой документов, которые систематизируют нынешнее состояние отношений, показывают те упущения, которые произошли с тех пор, как администрация экс-президента США Барака Обамы разрушила львиную долю всех каналов диалога. Он добавил, что действия администрации Обамы подсказывают экспертам двух стран, какие инициативы можно вынести на рассмотрение президентам.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что дата переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Аргентине согласовывается. В Аргентине с 30 ноября по 1 декабря пройдет саммит "Большой двадцатки".
В середине июля 2018 года в Хельсинки Финляндия состоялась первая полноформатная встреча президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Беседа лидеров России и Соединенных Штатов началась в формате "один на один", затем переговоры продолжились с участием членов делегаций. Путин и Трамп обсудили пути нормализации и развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня.