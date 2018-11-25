Лавров не исключил новых провокаций со стороны антироссийских сил в США

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 ноя – РИА Новости. Россия не может ручаться, что внутриполитические силы в США не прибегнут к новым провокациям против Москвы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы не можем ручаться за то, что те внутриполитические силы в США, которые всячески стараются подорвать президентство Дональда Трампа, не будут прибегать к новым провокациям. Скорее, даже наоборот. Наверняка попытки новых провокаций, а также попытки разрушить наши отношения будут, но это не отменяет необходимости диалога", — сказал Лавров в программе "Москва. Кремль. Путин".

Он отметил, что Россия готова к этому диалогу, и, "когда президент великой страны готов разговаривать с президентом другой великой страны, я думаю – это наша святая обязанность делать все, чтобы такие контакты проходили", — добавил Лавров.

По его словам, в последнее время наметились некоторые подвижки в восстановлении каналов диалога между Москвой и Вашингтоном и на других уровнях, в частности, между советами безопасности России и США.