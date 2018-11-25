США предоставили Сеулу исключение по санкциям против КНДР

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. США, так же как и ООН, предоставили Сеулу исключение по некоторым санкциям в отношении КНДР в рамках проекта по соединению железных дорог Северной и Южной Корей, передает агентство Ренхап со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Ранее сообщалось, что Южная Корея ведет переговоры с США и ООН, чтобы получить исключение по некоторым санкциям в отношении КНДР для доставки на территорию страны топлива и других материалов, которые потребуются для проведения оценки состояния железных дорог Корей на месте их соединения. В пятницу исключение было одобрено комитетом Совбеза ООН по санкциям в отношении КНДР.

По данным агентства, представители США и Южной Кореи 20 ноября в Вашингтоне на первом заседании американо-южнокорейской рабочей группы по вопросам межкорейских отношений, денуклеризации и санкций достигли договоренности об исключениях из санкций для проекта соединения железных дорог. В заседании участвовали спецпредставитель госдепартамента США по политике в отношении Северной Кореи Стивен Биган и южнокорейский спецпредставитель по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли Ду Хун.

Власти КНДР и Южной Кореи договорились провести в конце ноября — начале декабря церемонию начала работ по соединению и модернизации своих железных дорог. Планировалось, что в конце октября начнутся оценочные работы состояния путей в западной части, а в начале ноября — в восточной части приграничных районов.