Переходный период в отношениях Британии и ЕС после Brexit могут продлить

БРЮССЕЛЬ, 25 ноя — РИА Новости. Переходный период в отношениях Великобритании и Евросоюза после Brexit может быть продлён один раз на срок до одного или двух лет с начала 2021 года, говорится в тексте статьи 132 договора об условиях выхода страны из союза, опубликованного на сайте Евросовета.

"Совместный комитет может до 1 июля 2020 года принять одно решение, продлевающее транзитный период на (срок) до одного или двух лет", — говорится в ней.

Пока длительность этого периода, стартующего после Brexit, определена до конца 2020 года.