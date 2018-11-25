МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Украина пытается спровоцировать полномасштабный военно-морской конфликт с Россией, чтобы обратиться к странам НАТО, обвиняя РФ в агрессии, заявил в воскресенье РИА Новости член Общественного совета при Минобороны РФ, директор Центра анализа международной торговли оружием (ЦАМТО), главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее сообщалось, что три корабля ВМС Украины — два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир, пересекли государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и движутся из Черного моря к Керченскому проливу. При этом военно-морские силы Украины заявили о якобы провокациях со стороны пограничных кораблей РФ во время планового перехода их судов из Одессы в Мариуполь.

"Украина пытается спровоцировать полномасштабный конфликт, чтобы дальше апеллировать к странам НАТО, обвиняя Россию в агрессии. Этот военно-морской инцидент нарушает нормы военно-морского права, так как украинские корабли совершили проход через Керченский пролив, не уведомив об этом Россию. Цель действий Украины в том, чтобы спровоцировать реальный конфликт и актуализировать его дальнейшие последствия", — сказал Коротченко.