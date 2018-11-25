БРЮССЕЛЬ, 25 ноя — РИА Новости. Выход Великобритании из ЕС показал необходимость глубокого реформирования Евросоюза, заявил в воскресенье журналистам президент Франции Эммануэль Макрон.

В воскресенье в Брюсселе состоится внеочередной саммит, на котором лидеры 27 стран ЕС рассмотрят проект договора о Brexit. После этого он пройдет утверждение в европейском и британском парламентах.

"Нам нужно также обсудить наши будущие отношения с Британией, отношения предстоит определить и проработать в ближайшие месяцы. Очевидно, что Британия продолжит играть важную роль, которая также может эволюционировать", — сказал Макрон, прибыв на саммит.

"Этот саммит является важным этапом, мы должны вынести из него выводы. Это показывает, что у нашего ЕС есть доля хрупкости, и что, очевидно, всегда есть что улучшить. Наконец, это показывает, что наша Европа нуждается в реформировании, это очевидно, и я этот вариант поддерживаю, над этим мы продолжим работать. Это, как мне кажется, должно стать темой предстоящих дебатов перед европейскими выборами. ЕС должен быть глубоко реформирован для наших граждан", — заявил французский лидер.