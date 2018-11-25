Грибаускайте назвала возможные сценарии в ситуации с Brexit

БРЮССЕЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что в случае, если британский парламент не одобрит сделку о выходе страны из ЕС, могут быть повторный референдум, новые выборы или переговоры.

В воскресенье в Брюсселе пройдет внеочередной саммит, на котором лидеры 27 стран ЕС должны рассмотреть проект договора о Brexit.

Прибывшей на саммит президенту Литву журналисты задали вопрос, что может произойти, если британские депутаты в итоге отклонят договор.

"Может произойти все, по меньшей мере несколько возможных сценариев, но это британской стороне выбирать. Это может быть возвращение к голосованию народа, новые выборы, это может быть запрос на новые переговоры", — сказала она.