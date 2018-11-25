СМИ рассказали о состоянии здоровья бывшего президента Зимбабве

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе проходит лечение в Сингапуре, он потерял способность ходить из-за плохого состояния здоровья и пожилого возраста, сообщает местный портал Zwnews со ссылкой на действующего президента страны Эммерсона Мнангагву.

Как сообщил Мнангагва, 94-летний экс-лидер Зимбабве проходит лечение в течение последних двух месяцев.

"Он (Мугабе — ред.) уже пожилой. Конечно, теперь он не в состоянии ходить, однако мы предоставим ему все, о чем он попросит", — заявил Мнангагва сторонникам своей партии, отметив, что Мугабе вернется домой в конце ноября.

В конце ноября 2017 года Роберт Мугабе ушел в отставку с поста президента Зимбабве под давлением военных и руководства правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт". Мнангагва, предложенный партией на пост главы государства, занимал эту должность до проведения в стране всеобщих выборов.