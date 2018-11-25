Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2018 (203)

ДОНЕЦК, 25 ноя — РИА Новости. Украинские силовики 18 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Накануне представительство ДНР в СЦКК сообщило о 21 нарушении перемирия со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило – 18 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

"Жертв среди мирных граждан на данный момент не зафиксировано. Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 23 единицы", — добавили в представительстве ДНР в СЦКК.

По информации и.о. главы администрации Горловки Ивана Приходько, в результате обстрелов со стороны украинских силовиков повреждены два дома и участок газопровода.