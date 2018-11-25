Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 25 ноя — РИА Новости. Украинские силовики три раза за сутки открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы и вооружение БМП", — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Желобок, Калиновка, Золотое-5. Всего по территории республики было выпушено около 40 снарядов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.