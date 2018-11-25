МАДРИД, 25 ноя – РИА Новости. Великобритания сохранит суверенитет над Гибралтаром, Лондон ведет переговоры о будущих отношениях с ЕС от имени всей "британской семьи", которая включает эту территорию, заявил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо.
"Великобритания никогда не передаст наш суверенитет против нашей воли. Великобритания никогда не начнет процесс обсуждения вопроса суверенитета, с которым мы не согласны", — заявил Пикардо. Текст его заявления распространила пресс-служба правительства Гибралтара.
Он добавил, что власти Гибралтара "не заинтересованы в каком-либо ослаблении суверенитета". "Мы не заинтересованы (в том), чтобы позволить даже минимальную уступку в вопросе суверенитета, юрисдикции или контроля Испании. Как сегодня лично подтвердила премьер-министр (Великобритании Тереза Мэй), суверенитет Гибралтара есть и останется полностью британским", — добавил он.
Кроме того, главный министр заверил, что дополнения, внесенные по требованию Испании в документы по Brexit, не означают, что Санчес получил какие-либо гарантии относительно будущего Гибралтара. "Потому что Великобритания ясно дала понять, что ведет переговоры от имени всей британской семьи, которая, нравится ли это господину Санчесу или нет, нас включает", — сказал Пикардо.
Кроме того, Пикардо добавил, что декларация, которой удалось достичь Испании с другими странами ЕС, "не была согласована с Великобританией" и не является обязательной для Лондона. "Это лишь политическая позиция, принятая 27 остающимися членами (ЕС)", — сказал он.
Территориальный спор по поводу Гибралтара между Испанией и Великобританией продолжается более 300 лет. В ходе референдумов, которые состоялись в 1967 и 2002 годах, около 99% гибралтарцев захотели остаться в составе Британии. На территории действует конституция, принятая на референдуме в 2006 году, согласно которой законодательная власть принадлежит королеве Великобритании Елизавете II и парламенту Гибралтара. Испания, считающая Гибралтар своей территорией, предлагала Великобритании установить над Гибралтаром "совместный суверенитет". Со временем, считает Мадрид, должен быть восстановлен испанский суверенитет над этой территорией.