МАДРИД, 25 ноя – РИА Новости. Великобритания сохранит суверенитет над Гибралтаром, Лондон ведет переговоры о будущих отношениях с ЕС от имени всей "британской семьи", которая включает эту территорию, заявил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо.

"Великобритания никогда не передаст наш суверенитет против нашей воли. Великобритания никогда не начнет процесс обсуждения вопроса суверенитета, с которым мы не согласны", — заявил Пикардо. Текст его заявления распространила пресс-служба правительства Гибралтара.

Он добавил, что власти Гибралтара "не заинтересованы в каком-либо ослаблении суверенитета". "Мы не заинтересованы (в том), чтобы позволить даже минимальную уступку в вопросе суверенитета, юрисдикции или контроля Испании. Как сегодня лично подтвердила премьер-министр (Великобритании Тереза Мэй), суверенитет Гибралтара есть и останется полностью британским", — добавил он.

При этом Пикардо обвинил премьера Испании Педро Санчеса в том, что он следует логике политики диктатора Франсиско Франко. "Добиваясь суверенитета над Гибралтаром в том виде, в котором вы сегодня сделали… — продолжение политики самого генералиссимуса. Искренне надеюсь, что вы измените курс. Потому что уйти от политики Франко в отношении суверенитета Гибралтара было бы гораздо более эффективным способом перевернуть страницу", — сказал глава гибралтарского кабинета.

Кроме того, главный министр заверил, что дополнения, внесенные по требованию Испании в документы по Brexit, не означают, что Санчес получил какие-либо гарантии относительно будущего Гибралтара. "Потому что Великобритания ясно дала понять, что ведет переговоры от имени всей британской семьи, которая, нравится ли это господину Санчесу или нет, нас включает", — сказал Пикардо.

Кроме того, Пикардо добавил, что декларация, которой удалось достичь Испании с другими странами ЕС, "не была согласована с Великобританией" и не является обязательной для Лондона. "Это лишь политическая позиция, принятая 27 остающимися членами (ЕС)", — сказал он.

В субботу премьер Педро Санчес снял вето Испании с соглашения о выходе Великобритании из ЕС и декларации о будущих отношениях. Он сообщил, что Мадриду удалось на переговорах достичь договоренностей, которые дают ему "абсолютные гарантии, чтобы урегулировать проблему между Великобританией и Испанией, которой уже более 300 лет". По его словам, после выхода Великобритании из ЕС "отношения Гибралтара с Евросоюзом, политические, юридические и даже географические, будут проходить через Испанию". В частности, удалось договориться о совместной декларации Европейского совета и Еврокомиссии в рамках соглашения о выходе, где закреплено, что любые соглашения, касающиеся Гибралтара, должны заключаться между ЕС и Великобританией отдельно и с согласия Испании. По его словам, "это позволит Испании вести прямые переговоры с Лондоном по Гибралтару".

Территориальный спор по поводу Гибралтара между Испанией и Великобританией продолжается более 300 лет. В ходе референдумов, которые состоялись в 1967 и 2002 годах, около 99% гибралтарцев захотели остаться в составе Британии. На территории действует конституция, принятая на референдуме в 2006 году, согласно которой законодательная власть принадлежит королеве Великобритании Елизавете II и парламенту Гибралтара. Испания, считающая Гибралтар своей территорией, предлагала Великобритании установить над Гибралтаром "совместный суверенитет". Со временем, считает Мадрид, должен быть восстановлен испанский суверенитет над этой территорией.