Предполагаемый стрелок из Алабамы находится в розыске, сообщает полиция

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Молодой человек, предположительно, являющийся одним из устроивших стрельбу в торговом центре в штате Алабама, находится в розыске, сообщает полиция.

В пятницу сообщалось, что неизвестный устроил стрельбу в торговом центре американского города Гувер, штат Алабама, в результате чего четыре человека получили ранения. Предполагаемый стрелок погиб.

"Следователи теперь полагают, что более двух человек были вовлечены в первоначальную стычку. Эта информация указывает на то, что еще по крайней мере один стрелок находится на свободе", — говорится в заявлении полиции.

Как отмечает полиция, за последние 20 часов следователи допросили нескольких человек и проверили ряд важных вещественных доказательств.