В Уганде на озере Виктория перевернулось судно

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Десять человек погибли при крушении судна на озере Виктория в Уганде, более 40 людей удалось спасти, сообщила полиция страны.

"Морское подразделение полиции Уганды спасло более 40 человек на озере Виктория. Десять погибли. Спасательная операция продолжается", — отмечает полиция в Twitter.

Местное издание Kampala Post сообщает, что судно перевернулось на озере. Точное число пассажиров судна не известно.

По предварительным данным, на нем находился принц королевства Буганда Дауди Кинту Васаджа, брат кабаки (правителя — ред.) Буганды Рональда Мутеби. По словам источников, принца удалось спасти.