Португалия раскритиковала арест Вышинского

ЛИССАБОН, 24 ноя — РИА Новости. Португалия раскритиковала арест руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Как отметил глава МИД Аугушту Сантуш Силва, Лиссабон не приемлет аресты по политическим мотивам, как это произошло с Вышинским.

"Поэтому мы осуждаем это, будь это в европейской стране или в любом другом государстве", — сказал португальский дипломат, комментируя продление ареста руководителя РИА Новости Украина.

Абсурдные обвинения

Сам Кирилл Вышинский заявил в интервью Украина.ру, что его задержание спланировало высшее украинское политическое руководство. Он отметил, что сейчас Киев не совсем понимает, как выбраться из сложившейся ситуации.

Руководитель РИА Новости Украина в очередной раз назвал обвинения в свой адрес абсурдными. Вышинский подчеркнул, что факты подобраны манипулятивно, выводы лживы и лежат точно не в области права.

Он также рассказал, что чувствует себя в тюрьме "более-менее".

Арест Вышинского

Вышинского задержали в Киеве 15 мая по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. По этой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы

Два дня спустя Херсонский городской суд отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако апелляцию отклонили. Во время заседания журналист обратился за помощью к президенту России и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Беспокойство в связи с арестом журналиста выразили в ОБСЕ. Представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир после очередного продления срока содержания Вышинского под стражей заявил, что разочарован позицией Украины, и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, в свою очередь, подчеркнул, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

Первого ноября украинский суд продлил арест Вышинского до 28 декабря.