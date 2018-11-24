В Армении назначили дату рассмотрения дела экс-президента Кочаряна

ЕРЕВАН, 24 ноя – РИА Новости. Апелляционный суд Армении рассмотрит отправленное на доследование дело бывшего президента страны Роберта Кочаряна 27 ноября, сообщила в субботу пресс-секретарь команды адвокатов Кочаряна Элен Аракелян.
"В уголовном апелляционном суде 27 ноября под председательством судьи Рубена Мхитаряна состоится рассмотрение жалобы, связанной с отменой в отношении Кочаряна ареста в качестве меры пресечения на основании его неприкосновенности", — написала Аракелян на своей странице в соцсети Facebook.
Кассационный суд отклонил также жалобу защиты Кочаряна. Ранее адвокат экс-президента Арам Орбелян сообщил РИА Новости, что сторона защиты подала кассационную жалобу на решение апелляционного суда с просьбой дополнить обоснования отмены его ареста. По словам Орбеляна, адвокаты просят, оставив резолютивную часть решения, рассмотреть все представленные ими основания. Он уточнил, что, кроме неприкосновенности, защита представила еще три основания отмены решения суда первой инстанции, однако апелляционный суд к ним не обращался.
Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.