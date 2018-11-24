Участники акции протеста против роста цен на бензин желтые жилеты в Париже. 24 ноября 2018

Участники акции протеста против роста цен на бензин желтые жилеты в Париже. 24 ноября 2018

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Съемочная группа RT пострадала при освещении протестов в Париже, сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

Она отметила, что у оператора RT France небольшая травма головы, один из корреспондентов получил ожоги, а в стрингера видеоагентства Ruptly попали камнем.

"Но мы продолжаем вести репортаж и давать прямую трансляцию", — написала Симоньян в Telegram.

Протесты во Франции

Движение под названием "желтые жилеты" проводит сегодня массовые акции протеста против повышения цен на топливо по всей Франции. По последним данным, в демонстрациях участвуют более 80 тысяч человек.

Как отмечают правоохранители, во французской столице на акции протеста вышли около восьми тысяч человек. Большая часть демонстрантов направляется в сторону резиденции президента — Елисейского дворца.

По информации СМИ, в ходе акций протестов в Париже задержали 35 человек. При этом восемь демонстрантов пострадали. Ситуация остается напряженной, протестанты подожгли огонь на двух баррикадах.

На прошлой неделе в акциях протеста участвовали более 287 тысяч человек.

Цены на бензин во Франции с первого января вырастут почти на три евроцента, на дизель — на шесть с половиной евроцентов за литр. По данным радиостанции Europe1, в течение этого года цена на дизельное топливо увеличилась приблизительно на 23 процента, на бензин — на 15 процентов.