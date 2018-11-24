Влиятельная греческая газета выступила за нормализацию отношений с Россией

АФИНЫ, 24 ноя — РИА Новости, Геннадий Мельник. Влиятельная греческая газета "Катимерини" в редакционной статье высказалась за нормализацию отношений с Россией. Редакционная статья в полтора десятка строк опубликована на первой странице субботнего выпуска и озаглавлена "Сближение с Москвой".

"Греко-российским отношениям хорошо бы вернуться к нормальному положению. Послевоенные греческие правительства никогда не отказывались от доктрины "мы принадлежим Западу", но они всегда заботились о том, чтобы поддерживать хорошие отношения с Москвой", — говорится в статье.

"Любые ошибки или крайности, возникающие за кулисами с обеих сторон, теперь можно преодолеть, и отношения между двумя странами вновь встанут на твёрдые рельсы, как это происходит с большинством европейских стран", — пишет издание.

Летом отношения двух стран осложнились из-за дипломатического конфликта. Афины в начале июля объявили о высылке двух российских дипломатов и запрете на въезд в страну двум гражданам России. Через месяц МИД России объявил о зеркальных ответных мерах.

Примечательно, что именно через "Катимерини" летом была организована "утечка" информации о высылке дипломатов, хотя, как сообщали РИА Новости источники в правительственных кругах, греческое правительство не хотело предавать гласности информацию о конфликте. До этого в "Катимерини" также появлялись тенденциозные антироссийские статьи.

Несколько дней назад о желании Греции полностью восстановить двусторонние отношения с Москвой заявил РИА Новости источник в Афинах, комментируя предстоящий 7 декабря визит в Россию премьер-министра Алексиса Ципраса. По словам источника, визит официально ознаменует конец дипломатического кризиса в отношениях двух стран, позволит расширить перспективы российско-греческих отношений в различных областях.