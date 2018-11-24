Страны Балтии договорились усилить сотрудничество в сфере спецопераций

ВИЛЬНЮС, 24 ноя — РИА Новости. Министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии в субботу в Вильнюсе подписали соглашение, усиливающее сотрудничество сил спецопераций, сообщает пресс-служба минобороны Литвы.

"Сотрудничество сил специальных операций в балтийском регионе особенно важно. Эти силы являются первыми, реагирующими на возникающие кризисные ситуации, поэтому тесное сотрудничество сил спецопераций стран Балтии необходимо, так как это усилит безопасность всех балтийских государств", — цитирует пресс-служба министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса.

Отмечается также, что в субботу министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, глава минобороны Латвии Раймонд Бергманис и министр обороны Эстонии Юри Луйк подписали общее коммюнике, в котором отражаются приоритеты усиления безопасности стран Балтии. В документе отмечается, что Литва, Латвия и Эстония намерены продолжить увеличение оборонного финансирования до уровня выше 2% от ВВП.

Ранее государственный совет по обороне Литвы принял решение в 2019 году выделить на оборону не менее 2,05 % от ВВП, в 2030 году — не менее 2,5%.

На саммите НАТО в 2014 году в Бухаресте было принято решение, что в перспективе все страны альянса доведут свои оборонные расходы до 2% от ВВП. Однако, по оценке НАТО от июня 2017 года, из 29 членов блока не менее 2% от ВВП на оборону тратят только США, Греция, Великобритания, Эстония, Румыния и Польша. Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал партнеров по альянсу выполнять достигнутые в Бухаресте договоренности повышать расходы на оборону до 2% от ВВП, угрожая в противном случае сократить участие США в общих программах по обеспечению безопасности стран-членов НАТО.

В ходе саммита НАТО в Брюсселе президент США Дональд Трамп поднял вопрос не только о достижении членами альянса согласованного уровня расходов на оборону в размере 2% от ВВП, но установил новый барьер — 4%.