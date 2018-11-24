Папа Франциск обсудил с президентом Ирака политическую ситуацию в стране

ВАТИКАН, 24 ноя — РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск принял в субботу в Ватикане нового президента Ирака Бархама Салеха, который после своего избрания в октябре на этот пост впервые выехал за пределы Ближнего Востока.

В сообщении службы печати Святого престола, которое поступило в РИА Новости, говорится, что Салех, который принял участие в проходящем в Риме международном форуме "Средиземноморские диалоги", в Ватикане встретился также с госсекретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином и главой внешнеполитического ведомства архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

Уточняется, что в ходе бесед было отмечено позитивное развитие политической ситуации в Ираке. При этом была подчеркнута "важность совместных усилий, предпринимаемых при поддержке международного сообщества, чтобы дать ответы на вызовы процесса примирения для содействия национальному единству".

В этой связи было указано на историческое присутствие христиан в Ираке и значительный вклад, который они вносят в восстановление "социальной ткани" страны. Речь также шла о важности того, чтобы христиане, которые ранее были вынуждены покинуть родную землю, смогли бы вернуться туда. При этом для них должна быть обеспечена безопасность и место в будущем Ирака, говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили конфликты и острые гуманитарные кризисы, которые продолжаются в ближневосточном регионе, подчеркнув необходимость диалога между различными этническими и религиозными общинами для восстановления доверия и мирного сосуществования, добавили в службе печати.

В мае в Ираке прошли всеобщие парламентские выборы. В октябре избранные по их итогам депутаты выбрали нового президента страны Бархама Салеха, кандидатуру которого на этот пост выдвинула партия Патриотический союз Курдистана (ПСК) — одно из ведущих политических движений курдского автономного района Ирака. С 2009 по 2012 году Салех занимал пост главы правительства Иракского Курдистана.