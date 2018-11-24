Глава эстонского МИД осудил действия России в Азовском море

ТАЛЛИН, 24 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер, находящийся с визитом в Киеве, осудил Россию за действия в Азовском море и призвал к усилению международного внимания к этому региону, сообщает эстонский МИД.

Ситуация в Азовском море и Керченском проливе стала основной темой встречи Миксера с украинским коллегой Павлом Климкиным. По словам главы МИД Эстонии, Россия пытается оказать политическое давление на Украину и причинить ей экономический ущерб.

"Ситуация нуждается в повышенном международном внимании. Эстония осуждает поведение России, призывает ее прекратить ищущее конфликт поведение и уважать международное право", — заявил Миксер.

Он подчеркнул, что ЕС по-прежнему занимает единую позицию по этому вопросу, приведя в пример дополнительные санкции и осуждение в связи с постройкой Россией моста через Керченский пролив.

Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники задержали в Азовском море судно "Норд" под российским флагом. Экипаж смог вернуться на родину только спустя полгода, капитан до сих пор находится на Украине. В августе в херсонском порту задержали российский танкер "Механик Погодин", попытки получить разрешение на выход из акватории не дают результата.

Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ России заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.