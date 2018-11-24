В ДНР надеются, что встреча "нормандского формата" поможет обмену пленными

ДОНЕЦК, 24 ноя — РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что попросила координатора гуманитарной группы по Донбассу Тони Фриша доложить о ситуации в работе гуманитарной подгруппы в Минске на предстоящей 26 ноября встрече в "нормандском формате", чтобы поспособствовать проведению обмена пленными.

Ранее в российском МИД анонсировали встречу в "нормандском формате" в понедельник, 26 ноября, на уровне политических директоров.

"Я обратилась с просьбой к господину Фришу (координатор гуманитарной подгруппы – ред.), который 26 ноября будет присутствовать на встрече в "нормандском формате" на уровне политических директоров, доложить о ситуации, сложившейся в гуманитарной подгруппе, для того, чтобы способствовать осуществлению обмена удерживаемыми лицами до конца года", — говорится в заявлении Морозовой, распространенном ее пресс-службой.

Она подчеркнула, что ДНР готова к обмену пленными и настаивает "на скорейшем его проведении по формуле "всех установленных на всех установленных".

Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявляла, что не видит перспектив в работе подгруппы по гуманитарным вопросам в Минске из-за отсутствия представителей Киева на переговорах.

В конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев большой обмен пленными в Донбассе. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен. Второй этап обмена пленными планировали провести в начале этого года, однако вопрос так и не продвинулся.