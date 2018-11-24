В НКР сообщили о визите президента непризнанной республики в Москву

ЕРЕВАН, 24 ноя – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Бако Саакян находится с рабочим визитом в Москве, сообщается на официальном сайте главы Карабаха.

"Президент Республики Арцах (самоназвание Карабаха – ред.) Бако Саакян прибыл 24 ноября с рабочим визитом в Москву", — говорится в сообщении. Подробности визита не приводятся.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.