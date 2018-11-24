В Сети высмеяли Порошенко за пост с опечаткой

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пользователи социальных сетей высмеяли президента Украины Петра Порошенко после того, как он опубликовал пост в Twitter с опечаткой в слове "гибридная".
Речь идет о записи, в которой украинский лидер высказался о "гидридной войне" России с Украиной.
Гідридна війна РФ проти України – це не тільки наступ ground forces на фронті, атаки терористів, підготовлених в таборах Ростова і Курська. Це також підрив України із середини п’ятою колоною, лозунг якої: "Зрада. Все пропало".— Петро Порошенко (@poroshenko) 23 ноября 2018 г.
"Гидридная война РФ против Украины — это не только наступление ground forces на фронте, атаки террористов, подготовленных в лагерях Ростова и Курска. Это также подрыв Украины изнутри пятой колонной, лозунг которой: "Измена. Все пропало"", — заявил Порошенко.
"Гидрид, твою, налево", — добавил Сергей Николаев.
"Гибридная война превратилась в гидридную. На очереди ангидридная", — написал Доктор Кауфманн.
"Гидридная? Может хлоридная? Или гидратная?" — пошутил Андрей Тimofey.
"План гиДра?" — сыронизировал Дмитрий.