В Сети высмеяли Порошенко за пост с опечаткой

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пользователи социальных сетей высмеяли президента Украины Петра Порошенко после того, как он опубликовал пост в Twitter с опечаткой в слове "гибридная".

Речь идет о записи, в которой украинский лидер высказался о "гидридной войне" России с Украиной.

Гідридна війна РФ проти України – це не тільки наступ ground forces на фронті, атаки терористів, підготовлених в таборах Ростова і Курська. Це також підрив України із середини п’ятою колоною, лозунг якої: "Зрада. Все пропало". — Петро Порошенко (@poroshenko) 23 ноября 2018 г.

​"Гидридная война РФ против Украины — это не только наступление ground forces на фронте, атаки террористов, подготовленных в лагерях Ростова и Курска. Это также подрыв Украины изнутри пятой колонной, лозунг которой: "Измена. Все пропало"", — заявил Порошенко.

"Отдыхать на Мальдивах во время войны в своей стране, это гидридно?" — говорится в комментарии Marina Vikto.

"Гидрид, твою, налево", — добавил Сергей Николаев.

"Гибридная война превратилась в гидридную. На очереди ангидридная", — написал Доктор Кауфманн.

"Гидридная? Может хлоридная? Или гидратная?" — пошутил Андрей Тimofey.

"План гиДра?" — сыронизировал Дмитрий.‏