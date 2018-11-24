В ЛНР обвинили Киев в продаже взрывчатки из Донбасса европейским странам

ЛУГАНСК, 24 ноя — РИА Новости. Исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филипоненко обвинил украинское командование в продаже взрывчатки из Донбасса странам Европы.

"Украинское командование продолжает вывозить взрывчатку и боеприпасы из зоны операции Объединенных сил (ООС) для последующей реализации в западных странах", — сказал Филипоненко.

По заявлению Народной милиции ЛНР, 18 ноября под видом перевозки химических средств защиты растений с территории предприятия "Заря", расположенного в населенном пункте Рубежное Луганской области, на военных грузовиках 10-й бригады ВС Украины было вывезено более 34 тонн тротила.

"Данный груз предназначен для польской химической компании "Нитро Хим", которая является ведущим поставщиком тротила в США, страны Африки, Европы и Азии. Всего с начала ноября в интересах указанной компании вывезено более 140 тонн взрывчатки", — сказал Филипоненко.