В Кении установили местонахождение похищенной итальянки

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Полиции Кении удалось установить имена похитителей 23-летней итальянки Сильвии Костанци Романо, а также местонахождение девушки, заявил в интервью газете Repubblica командир региональной кенийской полиции Ной Мвиванда.

Девушка была похищена во вторник вечером группой вооруженных людей в округе Килифи. В Кении Сильвия занималась помощью детям по линии гуманитарной организации Africa Milele. По данным СМИ, похищение совершила группа вооруженных людей, которые говорили на сомалийском языке. При нападении были ранены пять кенийцев, в том числе дети.

"Мы располагаем местонахождением девушки… Сильвия Романо жива, у нас нет сомнений. Она находится в лесу, ее удерживают три человека", — заявил Мвиванда.

Он добавил, что правоохранительные органы Кении также установили имена похитителей и уже объявили вознаграждение за помощь в их поимке.

Как отмечает газета, сейчас площадь зоны поисков составляет 40 тысяч квадратных километров, к операции привлечены все возможные силы полиции, в том числе собаки, беспилотники и вертолеты.

"Мы очень близко. Зона поисков протяженная, поэтому нам нужно чуть больше времени. Но мы знаем, в каком направлении они скрылись", — заключил Мвиванда.