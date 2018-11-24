В ЛНР обвинили Киев в срыве разведения сил у Станицы Луганской

ЛУГАНСК, 24 ноя — РИА Новости. Киев срывает разведение сил и средств у Станицы Луганской, запланированное на 26 ноября, заявил журналистам в субботу исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филипоненко.

Ранее Киев на заседании контактной группы в Минске предложил отвести военную технику в Станице Луганской 26 ноября при условии соблюдения режима тишины.

"Вразрез с достигнутыми соглашениями сегодня в 0.15 украинские силовики открыли огонь из стрелкового оружия по территории республики в направлении памятника князю Игорю. Данный памятник находится в районе участка планируемого разведения сил и средств", — сказал Филипоненко.

Он подчеркнул, что таким образом Киев в очередной раз не выполнил свои же условия и "фактически сорвал планируемую процедуру разведения сил и средств".

"В свою очередь Народная милиция ЛНР по-прежнему придерживается мирного разрешения конфликта и готова в зеркальном порядке с украинской стороной развести силы и средства", — дополнил представитель оборонного ведомства республики.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялось. Отвод сил в Станице Луганской неоднократно срывался.