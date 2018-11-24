МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Политика Великобритании и других стран по активному информационному противодействию России ставит под сомнение потенциальный успех конструктивного диалога РФ и Запада, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Политика Запада по активному информационному противодействию в отношении России и российских СМИ и активному вмешательству в дела суверенных государств во многом ставит под сомнение потенциальный̆ успех конструктивного диалога России и Запада, затрудняет поиск взаимоприемлемых решений по проблемным вопросам", — заявил Клишас, комментируя сообщение о деятельности проекта Integrity Initiative.

По его словам, деятельность Integrity Initiative является очередной попыткой властей̆ Великобритании "повысить градус" международных отношений России и западных стран посредством манипуляции общественным мнением.

Ранее группировка хакеров Anonymous заявила об обнаружении документов, проливающих свет на деятельность проекта Integrity Initiative, который, предположительно, использовал Лондон для вмешательства во внутренние дела европейских стран. Как сообщается на сайте Anonymous, проект был основан в 2015 году и финансировался британским правительством, а в числе тех, кто работал на этот проект, числятся финансист Уильям Браудер, Владимир Ашурков, который является сподвижником Алексея Навального. Расходы проекта на финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2019 года, оцениваются, как следует из выложенных документов, в 1,96 миллиона фунтов стерлингов (2,51 миллиона долларов). Заявленная цель проекта — информационное противодействие России, сообщается на сайте хакеров.