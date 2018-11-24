В Польше полиция заставила украинца снять с автомобиля символику УПА*

ВАРШАВА, 24 ноя — РИА Новости. Полицейские польского города Пшемысль заставили украинца снять с автомобиля наклейку с трезубцем.

Как сообщил в Facebook житель Львова Иван Кульчицкий, в приграничном с Украиной польском городе Пшемысль его машину заблокировал местный житель, которому не понравилась наклейка с трезубцем на машине украинца. "Нас на дороге заблокировал польский хам, которому не понравилась украинская символика на нашей машине", — написал он.

На место происшествия вызвали полицию, сотрудники которой, по словам Кульчицкого, долгое время не могли определиться, как поступить. "С одной стороны, явное нарушение правил дорожного движения их гражданином, а с другой — нарушение нового польского закона о тоталитаризме, запрещающего определенные украинские символики", — написал он.

Кульчицкий рассказал, что в частном порядке полиция попросила его избавиться от наклейки с трезубцем, что он и сделал, вняв предупреждению о том, что авто могут повредить на парковке.

Тем не менее он считает, что его права были грубо нарушены. "Мы впервые на столько лет столкнулись с явным нарушением прав и свобод граждан Украины в Польше", — заявил Кульчицкий.

В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"*, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины. Весной в Польше вступил в силу закон, который ввел уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и отрицание Волынской резни. Киев недоволен подобным законодательством и считает его направленным против украинцев.

* Террористическая организация, запрещенная в России.