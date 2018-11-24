В Польше полиция заставила украинца снять с автомобиля символику УПА*

ВАРШАВА, 24 ноя — РИА Новости. Полицейские польского города Пшемысль заставили украинца снять с автомобиля наклейку с трезубцем.
Как сообщил в Facebook житель Львова Иван Кульчицкий, в приграничном с Украиной польском городе Пшемысль его машину заблокировал местный житель, которому не понравилась наклейка с трезубцем на машине украинца. "Нас на дороге заблокировал польский хам, которому не понравилась украинская символика на нашей машине", — написал он.
На место происшествия вызвали полицию, сотрудники которой, по словам Кульчицкого, долгое время не могли определиться, как поступить. "С одной стороны, явное нарушение правил дорожного движения их гражданином, а с другой — нарушение нового польского закона о тоталитаризме, запрещающего определенные украинские символики", — написал он.
Кульчицкий рассказал, что в частном порядке полиция попросила его избавиться от наклейки с трезубцем, что он и сделал, вняв предупреждению о том, что авто могут повредить на парковке.
Тем не менее он считает, что его права были грубо нарушены. "Мы впервые на столько лет столкнулись с явным нарушением прав и свобод граждан Украины в Польше", — заявил Кульчицкий.
* Террористическая организация, запрещенная в России.