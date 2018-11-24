В Госдуме прокомментировали данные хакеров о проекте Integrity Initiative

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Данные хакерской группы Anonymous о вмешательстве Великобритании во внутренние дела других стран дают возможность лучше понять масштаб войны Запада и России, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

"Появление такого рода документов, если они будут подтверждены, будет являться доказательством того, что все предположения, на сей счет высказывавшиеся ранее, обрастают конкретными фактическими данными и дают возможность лучше понимать масштаб войны Запада против РФ", — сказал РИА Новости Новиков.

Парламентарий отметил, что деятельность спецслужб и ведомств как Великобритании, так и США против России ведется стабильно на всех фронтах, включая открытое информационное и экономическое противоборство.

Хакеры из группировки Anonymous заявили в пятницу об обнаружении документов о деятельности проекта Integrity Initiative, который Великобритания, по их предположению, могла использовать для вмешательства во внутренние дела европейских стран и для информационной войны против России. Как сообщается на одном из сайтов Anonymous, проект был основан в 2015 году и финансировался британским правительством, а в числе тех, кто связан с этим проектом, финансист Уильям Браудер, Владимир Ашурков, который является сподвижником Алексея Навального, и ученый Игорь Сутягин, осужденный в 2004 году за шпионаж и впоследствии помилованный.

Расходы проекта на финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2019 года, оцениваются, как следует из выложенных документов, в 1,96 миллиона фунтов стерлингов (2,51 миллиона долларов).

Заявленная цель проекта — информационное противодействие России, сообщается на сайте хакеров.