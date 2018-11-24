Силовики более 20 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 24 ноя — РИА Новости. Украинские силовики более 20 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Представительство ДНР в СЦКК в пятницу сообщило о 19 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 21 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из минометов, зенитных установок, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
"Жертв среди мирных граждан и разрушений гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксировано. Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 238 единиц", — добавили в представительстве ДНР в СЦКК.