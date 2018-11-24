В ЛНР заявили о восьми обстрелах со стороны ВСУ за сутки

ЛУГАНСК, 24 ноя — РИА Новости. Украинские силовики за сутки восемь раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"За сутки украинские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметров, гранатометы, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Марьевка, Калиново, Михайловка, Желобок.
"Разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры уточняются", — дополнили в пресс-службе.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.