Вышинский рассказал о "ровных отношениях" с сокамерниками

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Находящийся в СИЗО руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал, что у него "ровные отношения" с сокамерниками.
Украинский суд 1 ноября продлил арест руководителя портала РИА Новости Украина до 28 декабря.
"Мои соседи — люди разные. У всех это первое попадание в тюрьму. Отношения ровные, все прекрасно понимают, почему я здесь очутился — я один с "политической" статьей", — сказал Вышинский в интервью порталу Украина.ру.
"До меня в этой же камере сидели крымские пограничники, которых обменяли этой весной, в марте. До этого они сидели 11 месяцев. Кроме меня в этом же СИЗО сидела девочка из Крыма, которую посадили за участие в комиссии по организации референдума в 2014-м году", — добавил он.
Вышинский рассказал, что много читает в СИЗО. "Читаю прозу (классику — Толстой, Достоевский, современников — Фазиль Искандер, Стругацкие), стихи (Евтушенко, Пастернак). Читаю книги по истории, это очень интересно в условиях современной Украины — очень много интересных и неожиданных параллелей, аллюзий, совпадений. Решил подтянуть свой английский — друзья передали учебники, книги на английском", — сказал журналист.
"Но книг все равно не хватает — "Война и мир" пролетела за три недели… Поэтому главное, о чем я прошу друзей, а теперь и коллег — передавайте кроме продуктов, еще и книги. Сейчас попросил жену поискать что-то свежее про медиа и современные информационные технологии — очень хорошие книги выходили под эгидой Стокгольмской школы бизнеса. Если что-то коллеги посоветуют или передадут — буду страшно благодарен", — добавил он.
Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.