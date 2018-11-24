Российские дипломаты навестили заключенного в США Юрия Мартышева

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Дипломаты посольства РФ посетили заключенного в США россиянина Юрия Мартышева, обвиняемого в кибермошенничестве, как отметили в дипмиссии, россиянин не жалуется на условия содержания и регулярно общается с родственниками по телефону.
"Дипломаты посольства посетили в тюрьме Northern Neck штата Вирджиния российского гражданина Юрия Мартышева. Россиянин содержится на общем режиме. Жалоб на условия содержания и состояние здоровья не имеет. Сообщил, что работает в тюрьме на добровольных началах. Регулярно общается с адвокатом и родственниками по телефону и видеосвязи", — говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.
Ранее адвокат Алексей Тарасов сообщил, что власти США отказали в предоставлении визы матери Мартышева. Также адвокат ранее сообщал, что вынесение приговора Мартышеву перенесено с 19 октября на 19 апреля 2019 года. По его словам, сторона защиты будет просить понизить срок приговора до 5 лет тюрьмы.
Аналогичные обвинения предъявлены другому обвиняемому по делу, гражданину Латвии Руслану Бондарю.
В соглашении о признании себя виновным говорится, что Мартышев и его сообщник Бондарь продали свои услуги компании ZS, которая базировалась в штате Виргиния. Эта компания затем перепродала программное обеспечение более чем трем тысячам клиентов. Как заявляет обвинение, в результате был причинен ущерб более чем 16 тысячам компьютеров.
По условиям соглашения Мартышев обязуется возместить нанесенный ущерб в размере более чем 125 тысяч долларов.