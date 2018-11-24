Российские дипломаты навестили заключенного в США Юрия Мартышева

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Дипломаты посольства РФ посетили заключенного в США россиянина Юрия Мартышева, обвиняемого в кибермошенничестве, как отметили в дипмиссии, россиянин не жалуется на условия содержания и регулярно общается с родственниками по телефону.

"Дипломаты посольства посетили в тюрьме Northern Neck штата Вирджиния российского гражданина Юрия Мартышева. Россиянин содержится на общем режиме. Жалоб на условия содержания и состояние здоровья не имеет. Сообщил, что работает в тюрьме на добровольных началах. Регулярно общается с адвокатом и родственниками по телефону и видеосвязи", — говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.

Ранее адвокат Алексей Тарасов сообщил, что власти США отказали в предоставлении визы матери Мартышева. Также адвокат ранее сообщал, что вынесение приговора Мартышеву перенесено с 19 октября на 19 апреля 2019 года. По его словам, сторона защиты будет просить понизить срок приговора до 5 лет тюрьмы.

Мартышева задержали в Латвии в 2017 году и экстрадировали в США. Суд над ним проходит в городе Александрия в штате Виргиния. Ранее он признал себя виновным в сговоре с целью компьютерного мошенничества и в пособничестве компьютерному мошенничеству. Ему грозит по этим пунктам до 15 лет тюрьмы, в случае одновременного отбытия наказания по двум пунктам — до 10 лет. В обмен на признание Мартышевым своей вины по двум пунктам прокуратура согласилась снять два других пункта обвинения, включая два эпизода электронного мошенничества, каждый из которых грозил подсудимому тюремным сроком до 30 лет.

Аналогичные обвинения предъявлены другому обвиняемому по делу, гражданину Латвии Руслану Бондарю.

Мартышев признался в том, что создал компьютерный сервис, на котором можно было проверить, могут ли антивирусные программы обнаруживать те или иные файлы или программы.

В соглашении о признании себя виновным говорится, что Мартышев и его сообщник Бондарь продали свои услуги компании ZS, которая базировалась в штате Виргиния. Эта компания затем перепродала программное обеспечение более чем трем тысячам клиентов. Как заявляет обвинение, в результате был причинен ущерб более чем 16 тысячам компьютеров.

По условиям соглашения Мартышев обязуется возместить нанесенный ущерб в размере более чем 125 тысяч долларов.