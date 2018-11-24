Anonymous раскрыла планы Integrity Initiative по противостоянию России

ЛОНДОН, 24 ноя – РИА Новости. Исследовательскую сеть на базе Брюссельского свободного университета для разработки программы стратегических коммуникаций на русском языке планировал создать проект Integrity Initiative при финансировании госдепартамента США, НАТО и Facebook, свидетельствуют документы, опубликованные группировкой хакеров Anonymous.
"Создать базирующуюся в Брюсселе исследовательскую сеть для стимулирования всех основных европейских стран, США и Канады к открытию больших национальных исследовательских институтов для реализации программы изучения информационной войны. Базой для этой сети является программа академических исследований в Институте изучения Европы при Брюссельском свободном университете", — говорится в опубликованных заявках.
"Противостояние российской дезинформации и пагубному влиянию, а также гибридному оружию в Европе и Северной Америке путем расширения знаний, упорядочения существующей экспертизы, создания сети или сетей экспертов, политиков и тех, кто формирует общественное мнение, а также информирование об угрозе национальной аудитории и помощь странам в создании возможностей противостоять ей. Российские лидеры говорят, что Россия ведет войну с Западом. Существование демократии представляет угрозу их диктаторской системе", — отмечается в заявке.
"Необходимо добиться осведомленности и понимания угрозы, создаваемой российским влиянием, дезинформацией и другим гибридным оружием, а также повысить возможность стран определять и противостоять этой угрозе", — говорится в документе.
В реализации первой стадии программы предусматривалось задействовать МИД и минобороны стран, где создавались кластеры. Integrity Initiative планировала убеждать их создавать центры по изучению дезинформации.
"В некоторых странах, где российское влияние велико (Италия, Сербия и Греция) создание кластеров следует производить с большой осторожностью, чтобы защитить работников кластера от притеснений", — говорится в заявке.
В заявке приводится информация и об организации работы кластеров. В каждом из них создавался административный аппарат из 1-3 человек, а также группа из 20-25 человек для распространения материалов 100 или большему числу сотрудников или партнерских институтов. При этом точное количество сотрудников каждого кластера планировалось определять исходя из особенностей страны. Кластеры планировалось регистрировать как некоммерческие организации, в том числе с целью получения финансирования от США.
В рамках программы также предусматривалось проведение кампаний в СМИ и социальных медиа.
"Планирование кампаний в социальных медиа в преддверии антизападных дизинформационных кампаний, в ответ на события или тренды, или распространение сведений о дезинформации и повышении медиаграмотности. Необходимо ставить тэги на известных культурных деятелей и журналистов с тем, чтобы побудить их делиться контентом. Исследование возможностей использования развлекательных элементов на телевидении и радио для донесения идей до населения из числа выходцев из России и говорящих на русском языке меньшинств и диаспор", — отмечается в разделе "Задачи проекта" документа.
Anonymous называет Integrity Initiative "спецслужбой". По утверждению хакеров, проект был основан в 2015 году и финансировался британским правительством. Расходы проекта на финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2019 года, оцениваются, как следует из выложенных документов, в 1,96 миллиона фунтов стерлингов (2,51 миллиона долларов). Как сообщила группировка, проект проводит операции в Испании, Франции, Германии, Италии, Греции, Нидерландах, Литве, Норвегии, Сербии и Черногории.