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Anonymous раскрыла планы Integrity Initiative по противостоянию России

Сюжет:
Скандал вокруг Integrity Initiative (13)
(обновлено: 01:38 24.11.2018)
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© AFP 2018 / Rahman RoslanАктивист Anonymous. Архивное фотоАктивист Anonymous. Архивное фото
© AFP 2018 / Rahman Roslan

ЛОНДОН, 24 ноя – РИА Новости. Исследовательскую сеть на базе Брюссельского свободного университета для разработки программы стратегических коммуникаций на русском языке планировал создать проект Integrity Initiative при финансировании госдепартамента США, НАТО и Facebook, свидетельствуют документы, опубликованные группировкой хакеров Anonymous.

Здание МИД Великобритании в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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В числе прочих, хакеры опубликовали два заполненных бланка, носящих название "Форма предложения по проекту". На первых их страницах расположен логотип министерства иностранных дел Великобритании. Документы описывают предлагаемую Integrity Initiative программу по созданию с июля 2017 года в разных странах мира кластеров по борьбе с дезинформацией. Завершить второй этап программы планировалось к концу марта 2019 года. Подписаны оба документа 27 апреля 2017 года как заявителем — руководителем центрального кластера Integrity Initiative, бывшим советником генерального секретаря НАТО Крисом Доннели.

"Создать базирующуюся в Брюсселе исследовательскую сеть для стимулирования всех основных европейских стран, США и Канады к открытию больших национальных исследовательских институтов для реализации программы изучения информационной войны. Базой для этой сети является программа академических исследований в Институте изучения Европы при Брюссельском свободном университете", — говорится в опубликованных заявках.

Активист группы Anonymous. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Источников финансирования у программы несколько. В первой заявке в качестве источника указывается МИД Великобритании с суммой в 480 тысяч фунтов стерлингов и "другие стороны", в том числе НАТО со 100 тысячами фунтов. Во второй заявке (на 2018-2019 финансовый год) говорится, что НАТО выделяла 168 тысяч фунтов стерлингов, и предоставляла съемочную группу для производства "образовательных фильмов", партнерские институты выделяли 70 тысяч фунтов стерлингов, минобороны Литвы предоставляло услуг на сумму в 20 тысяч фунтов по обучению представителей местного кластера противодействию информационным войнам, госдепартамент США выделял 250 тысяч фунтов, 100 тысяч предоставлял Facebook и 25 тысяч – германское бизнес сообщество. Авторы заявки отмечают, что рассчитывают на финансирование от МИД Великобритании при реализации второй стадии программы.

"Противостояние российской дезинформации и пагубному влиянию, а также гибридному оружию в Европе и Северной Америке путем расширения знаний, упорядочения существующей экспертизы, создания сети или сетей экспертов, политиков и тех, кто формирует общественное мнение, а также информирование об угрозе национальной аудитории и помощь странам в создании возможностей противостоять ей. Российские лидеры говорят, что Россия ведет войну с Западом. Существование демократии представляет угрозу их диктаторской системе", — отмечается в заявке.

Вид на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Программа предусматривала две стадии. На первой планировалось создать девять национальных кластеров (хаб с элементами сети) в Испании, Франции, Германии, Греции, Нидерландах, Литве, Норвегии, Сербии и Италии, а также несколько "спящих", но готовых включиться в работу кластеров в США, Канаде, Эстонии, Польше, Словакии, Румынии, Болгарии, Австрии, Португалии и Швейцарии. В планах проекта было исследовать необходимость расширения сети кластеров на Ближний Восток и страны Северной Африки. Кластеры планировалось начать создаваться с 2017 года.

"Необходимо добиться осведомленности и понимания угрозы, создаваемой российским влиянием, дезинформацией и другим гибридным оружием, а также повысить возможность стран определять и противостоять этой угрозе", — говорится в документе.

В реализации первой стадии программы предусматривалось задействовать МИД и минобороны стран, где создавались кластеры. Integrity Initiative планировала убеждать их создавать центры по изучению дезинформации.

"В некоторых странах, где российское влияние велико (Италия, Сербия и Греция) создание кластеров следует производить с большой осторожностью, чтобы защитить работников кластера от притеснений", — говорится в заявке.

Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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На второй стадии реализации Integrity Initiative намеревалась создать еще 14 кластеров и расширить объемы работы уже существующих.

В заявке приводится информация и об организации работы кластеров. В каждом из них создавался административный аппарат из 1-3 человек, а также группа из 20-25 человек для распространения материалов 100 или большему числу сотрудников или партнерских институтов. При этом точное количество сотрудников каждого кластера планировалось определять исходя из особенностей страны. Кластеры планировалось регистрировать как некоммерческие организации, в том числе с целью получения финансирования от США.

В рамках программы также предусматривалось проведение кампаний в СМИ и социальных медиа.

"Планирование кампаний в социальных медиа в преддверии антизападных дизинформационных кампаний, в ответ на события или тренды, или распространение сведений о дезинформации и повышении медиаграмотности. Необходимо ставить тэги на известных культурных деятелей и журналистов с тем, чтобы побудить их делиться контентом. Исследование возможностей использования развлекательных элементов на телевидении и радио для донесения идей до населения из числа выходцев из России и говорящих на русском языке меньшинств и диаспор", — отмечается в разделе "Задачи проекта" документа.

Anonymous называет Integrity Initiative "спецслужбой". По утверждению хакеров, проект был основан в 2015 году и финансировался британским правительством. Расходы проекта на финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2019 года, оцениваются, как следует из выложенных документов, в 1,96 миллиона фунтов стерлингов (2,51 миллиона долларов). Как сообщила группировка, проект проводит операции в Испании, Франции, Германии, Италии, Греции, Нидерландах, Литве, Норвегии, Сербии и Черногории.

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