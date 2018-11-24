В Госдуме призвали проверить участие россиян в "британских проектах"

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Данные хакеров Anonymous об участии россиян в антироссийских проектах, финансируемых британским правительством, могут стать поводом для проверок со стороны правоохранительных органов, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак (СР).
Расходы проекта на финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2019 года, оцениваются, как следует из выложенных документов, в 1,96 миллиона фунтов стерлингов (2,51 миллиона долларов). Заявленная цель проекта — информационное противодействие России, сообщается на сайте хакеров.
Депутат добавил, что если к нему поступят обращения с просьбой проверить деятельность упомянутых в документах Anonymous получателей денег из Британии, он готов направить соответствующие запросы в правоохранительные органы.
"Если будут какие-то затруднения, могут ко мне обращаться – я всегда отстаиваю интересы государства и не остаюсь в стороне, понимаю, насколько это важно… Если ко мне придут соответствующие обращения со стороны физических или юридических лиц – это моя прямая обязанность", — добавил парламентарий.