В Госдуме призвали проверить участие россиян в "британских проектах"

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Данные хакеров Anonymous об участии россиян в антироссийских проектах, финансируемых британским правительством, могут стать поводом для проверок со стороны правоохранительных органов, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак (СР).

Группировка хакеров Anonymous заявила об обнаружении документов, проливающих свет на деятельность проекта Integrity Initiative, который, предположительно, использовал Лондон для вмешательства во внутренние дела европейских стран. Как сообщается на сайте Anonymous, проект был основан в 2015 году и финансировался британским правительством, а в числе тех, кто работал на этот проект, числятся финансист Уильям Браудер и Владимир Ашурков, сподвижник Алексея Навального.

Расходы проекта на финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2019 года, оцениваются, как следует из выложенных документов, в 1,96 миллиона фунтов стерлингов (2,51 миллиона долларов). Заявленная цель проекта — информационное противодействие России, сообщается на сайте хакеров.

"У нас есть совершенно легальная возможность обратить (на это) внимание Генеральной прокуратуры, такие прецеденты уже были, причем некоторые пытались это изобразить как политические гонения. Я так не считаю. Просто если есть финансовые нарушения, нарушения наших законов, люди должны понимать, особенно те, кто работает с этими иностранными получателями, четко отдавать себе отчет в том, что они говорят, в чьих интересах они что-то говорят", — заявил Рыжак.

Депутат добавил, что если к нему поступят обращения с просьбой проверить деятельность упомянутых в документах Anonymous получателей денег из Британии, он готов направить соответствующие запросы в правоохранительные органы.

"Если будут какие-то затруднения, могут ко мне обращаться – я всегда отстаиваю интересы государства и не остаюсь в стороне, понимаю, насколько это важно… Если ко мне придут соответствующие обращения со стороны физических или юридических лиц – это моя прямая обязанность", — добавил парламентарий.