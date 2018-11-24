Эксперт прокомментировал ситуацию с данными о проекте Integrity Initiative

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Данные хакерской группировки Anonymous о деятельности проекта Integrity Initiative открыли свет на фактическое вмешательство Лондона в дела почти всей Европы, а против России с запуском этого проекта была объявлена настоящая гибридная война, считает директор Института стратегического планирования и прогнозирования Александр Гусев.

Группировка хакеров Anonymous заявила об обнаружении документов, проливающих свет на деятельность проекта Integrity Initiative, который, предположительно, использовал Лондон для вмешательства во внутренние дела европейских стран. Как сообщается на сайте Anonymous, проект был основан в 2015 году и финансировался британским правительством, а в числе тех, кто работал на этот проект, числятся финансист Уильям Браудер, Владимир Ашурков, который является сподвижником Алексея Навального.

Расходы проекта на финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2019 года, оцениваются, как следует из выложенных документов, в 1,96 миллиона фунтов стерлингов (2,51 миллиона долларов). Заявленная цель проекта — информационное противодействие России, сообщается на сайте хакеров.

"Опубликованные материалы проливают свет на многие процессы в системе международных отношений. Эти материалы очень важны, так как хакерская группа обнародовала существование фактической инструкции, как действовать в адрес России, как представить роль Кремля в мире. Обнародовано, что данная секретная организация фактически действует по всей Европе, от Испании до Литвы, ее щупальца проникли уже достаточно глубоко. Это очень серьезные новости", — сказал эксперт.

По мнению Гусева, информация об объемах финансирования проекта — "это только поверхность айсберга".

"Конечно, финансирование более серьезное. Я думаю, что в ближайшее время мы узнаем о целом ряде фактически преступлений, которые финансировались правительством Великобритании. Это необъявленная гибридная война. По сути дела, они показали, что все средства хороши, в том числе дезинформация, касающаяся в том числе дела Скрипалей, Донбасса, Крыма, то есть любая пакость использовалась для компрометации России. Это прямое вмешательство Великобритании в дела других государств и России в первую очередь", — констатировал эксперт.