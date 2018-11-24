Эксперт прокомментировал ситуацию с данными о проекте Integrity Initiative

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Данные хакерской группировки Anonymous о деятельности проекта Integrity Initiative открыли свет на фактическое вмешательство Лондона в дела почти всей Европы, а против России с запуском этого проекта была объявлена настоящая гибридная война, считает директор Института стратегического планирования и прогнозирования Александр Гусев.
Расходы проекта на финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2019 года, оцениваются, как следует из выложенных документов, в 1,96 миллиона фунтов стерлингов (2,51 миллиона долларов). Заявленная цель проекта — информационное противодействие России, сообщается на сайте хакеров.
"Опубликованные материалы проливают свет на многие процессы в системе международных отношений. Эти материалы очень важны, так как хакерская группа обнародовала существование фактической инструкции, как действовать в адрес России, как представить роль Кремля в мире. Обнародовано, что данная секретная организация фактически действует по всей Европе, от Испании до Литвы, ее щупальца проникли уже достаточно глубоко. Это очень серьезные новости", — сказал эксперт.
"Конечно, финансирование более серьезное. Я думаю, что в ближайшее время мы узнаем о целом ряде фактически преступлений, которые финансировались правительством Великобритании. Это необъявленная гибридная война. По сути дела, они показали, что все средства хороши, в том числе дезинформация, касающаяся в том числе дела Скрипалей, Донбасса, Крыма, то есть любая пакость использовалась для компрометации России. Это прямое вмешательство Великобритании в дела других государств и России в первую очередь", — констатировал эксперт.