Эксперт прокомментировал данные об операции британских спецслужб в Испании

МАДРИД, 23 ноя — РИА Новости. Информация об "операции Монклоа", которую, как утверждает группировка хакеров Anonymous, проводил Лондон в рамках проекта Integrity Initiative, выглядит достоверной, а попыток влияния извне на принятие государственных решений в последнее время предпринимается все больше, заявил РИА Новости профессор в области международных отношений Европейского университета Валенсии Хорхе Местре.

Группировка хакеров Anonymous ранее заявила об обнаружении документов, проливающих свет на деятельность проекта Integrity Initiative, который, предположительно, использовал Лондон для вмешательства в дела других стран. Заявленная цель проекта — информационное противодействие России, сообщается на сайте хакеров.

Среди прочего в данных, которые распространили Anonymous, фигурирует "операция Монклоа", которая якобы была проведена в Испании в начале июня. Ее целью было не допустить назначения на пост директора департамента по национальной безопасности Педро Баньоса, который придерживается довольно сбалансированной позиции в отношении России. Пришедший в июне к власти премьер Педро Санчес собирался назначить полковника на эту должность, однако после того, как информация просочилась в СМИ, с критикой на Баньоса, которого обвинили в "пророссийской позиции", обрушились ведущие издания, а также ряд известных политиков. В результате Санчес от назначения отказался. Признавшись, что "неоправданная критика задела мою честь и мой профессионализм", Баньос тогда обвинил СМИ в "злом умысле", преследовании личных интересов или "на благо чужих и темных сил, которым удалось избежать" его назначения.

Anonymous утверждает, что эта операция была проведена при помощи проекта Integrity Initiative и получила название "Монклоа". Проведение "операции", то есть распространение информации в СМИ, было поручено группе "проверенных" лиц, в том числе известным своей критической позицией в отношении России экспертам Николасу де Педро и Борхе Лашерасу, которые запустили в Twitter кампанию против Баньоса. Кроме того, информация была передана испанским изданиям El País и El Mundo, были активно задействованы социальные сети.

Сам Баньос, к которому корреспондент РИА Новости обратился за комментарием, отказался высказывать свое мнение по поводу новой информации в связи с этим скандалом. "Мне жаль, но я не могу делать никакого заявления", — сказал он.

Одна из членов смешанной парламентской комиссии по национальной безопасности также не захотела говорить на эту тему, добавив, что "не хочет заниматься конспирологией", и "в комиссии этим вопросами не занимаются".

Испанский эксперт Хорхе Местре, профессор в области международных отношений Европейского университета Валенсии (Испания) считает, что информация Anonymous выглядит достоверной.

"Думаю, эта информация достоверна. Мы живем в условиях, где вмешательства со стороны негосударственных действующих лиц, которые пытаются влиять на принятие решений, с каждым днем все больше", — заявил он.

Местре назвал "кампанию преследования Педро Баньоса" хорошим примером этому. "Подобного рода операции, направленные на оказание влияния, предполагают атаку на демократические ценности и способствуют снижению доверия нашей политической системе, а также придают силу политическим движениям популистского толка", — сказал эксперт.