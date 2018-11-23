МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Лондон, обвиняя Москву, использует ее как щит для вмешательства в дела европейских стран, заявил член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев, комментируя сообщения о данных группировки хакеров Anonymous по британским антироссийским проектам.
Расходы проекта на финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2019 года, оцениваются, как следует из выложенных документов, в 1,96 миллиона фунтов стерлингов (2,51 миллиона долларов). Заявленная цель проекта — информационное противодействие России, сообщается на сайте хакеров.
"У меня складывается впечатление, что на самом деле Лондон сегодня, занимаясь обвинением России, использует РФ практически как щит, они виртуально используют как щит и создающиеся ими организации занимаются совсем другими делами — вмешательством в дела европейских стран. У меня такое ощущение, что они этим начали заниматься в период подготовки кампании, которая называется Brexit", — сказал Шхагошев.
Парламентарий добавил, что на появившуюся информацию от группировки Anonymous нужно обратить внимание всем мировым спецслужбам.