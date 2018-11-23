В Госдуме считают, что Лондон использует Москву для вмешательства в дела ЕС

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Лондон, обвиняя Москву, использует ее как щит для вмешательства в дела европейских стран, заявил член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев, комментируя сообщения о данных группировки хакеров Anonymous по британским антироссийским проектам.

Группировка хакеров Anonymous заявила об обнаружении документов, проливающих свет на деятельность проекта Integrity Initiative, который, предположительно, использовал Лондон для вмешательства во внутренние дела европейских стран. Как сообщается на сайте Anonymous, проект был основан в 2015 году и финансировался британским правительством, а в числе тех, кто работал на этот проект, числятся финансист Уильям Браудер, Владимир Ашурков, который является сподвижником Алексея Навального.

Расходы проекта на финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2019 года, оцениваются, как следует из выложенных документов, в 1,96 миллиона фунтов стерлингов (2,51 миллиона долларов). Заявленная цель проекта — информационное противодействие России, сообщается на сайте хакеров.

"У меня складывается впечатление, что на самом деле Лондон сегодня, занимаясь обвинением России, использует РФ практически как щит, они виртуально используют как щит и создающиеся ими организации занимаются совсем другими делами — вмешательством в дела европейских стран. У меня такое ощущение, что они этим начали заниматься в период подготовки кампании, которая называется Brexit", — сказал Шхагошев.

Парламентарий добавил, что на появившуюся информацию от группировки Anonymous нужно обратить внимание всем мировым спецслужбам.