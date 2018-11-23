В Совфеде прокомментировали информацию хакеров Anonymous

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Информация хакеров Anonymous о действиях британских спецслужб против России подтверждает появлявшуюся ранее информацию о связях представителей так называемой несистемной российской оппозиции с различными зарубежными центрами, фондами и спецслужбами, заявил РИА Новости сенатор Олег Морозов.
Расходы проекта на финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2019 года, оцениваются, как следует из выложенных документов, в 1,96 миллиона фунтов стерлингов (2,51 миллиона долларов). Заявленная цель проекта — информационное противодействие России, сообщается на сайте хакеров.
"Есть многочисленные данные о связях представителей так называемой несистемной оппозиции с различными зарубежными центрами, фондами, включая спецслужбы", — сказал Морозов.
По его словам, поэтому вряд ли можно считать "неожиданной и необычной" информацию Anonymous.
Что касается Браудера, то, подчеркнул сенатор, его деятельность в качестве "антироссийского лоббиста" предполагает, что за его спиной стоят западные спецслужбы. "Что касается господина Браудера, то сама его деятельность в качестве антироссийского лобиста априори предполагает тесные связи со спецслужбами, которые могут выступать своего рода заказчиком идей, реализованных в "законе Магнитского", — сказал Морозов.