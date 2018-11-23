В Совфеде прокомментировали информацию хакеров Anonymous

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Информация хакеров Anonymous о действиях британских спецслужб против России подтверждает появлявшуюся ранее информацию о связях представителей так называемой несистемной российской оппозиции с различными зарубежными центрами, фондами и спецслужбами, заявил РИА Новости сенатор Олег Морозов.

Группировка хакеров Anonymous заявила об обнаружении документов, проливающих свет на деятельность проекта Integrity Initiative, который, предположительно, использовал Лондон для вмешательства во внутренние дела европейских стран. Как сообщается на сайте Anonymous, проект был основан в 2015 году и финансировался британским правительством, а в числе тех, кто работал на этот проект, числятся финансист Уильям Браудер и Владимир Ашурков, сподвижник Алексея Навального.

Расходы проекта на финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2019 года, оцениваются, как следует из выложенных документов, в 1,96 миллиона фунтов стерлингов (2,51 миллиона долларов). Заявленная цель проекта — информационное противодействие России, сообщается на сайте хакеров.

"Есть многочисленные данные о связях представителей так называемой несистемной оппозиции с различными зарубежными центрами, фондами, включая спецслужбы", — сказал Морозов.

По его словам, поэтому вряд ли можно считать "неожиданной и необычной" информацию Anonymous.

Что касается Браудера, то, подчеркнул сенатор, его деятельность в качестве "антироссийского лоббиста" предполагает, что за его спиной стоят западные спецслужбы. "Что касается господина Браудера, то сама его деятельность в качестве антироссийского лобиста априори предполагает тесные связи со спецслужбами, которые могут выступать своего рода заказчиком идей, реализованных в "законе Магнитского", — сказал Морозов.