В Госдуме осудили деятельность Великобритании по дискредитации России

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Информационная деятельность Британии последовательно направлена на дискредитацию России, заявил член комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой (ЕР), комментируя сообщения о данных группировки хакеров Anonymous по британским антироссийским проектам.
Расходы проекта на финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2019 года, оцениваются, как следует из выложенных документов, в 1,96 миллиона фунтов стерлингов (2,51 миллиона долларов). Заявленная цель проекта — информационное противодействие России, сообщается на сайте хакеров.
"Независимо от того, что есть у хакеров (данные) или нет, было и так очевидно, что вся последовательная деятельность Лондона, особенно информационная, четко направлена на попытку дискредитировать Россию. Это можно назвать как угодно: атака, противодействие", — сказал Луговой.
При этом, добавил он, Россия никаких действий против Великобритании не предпринимала.
"Мы, я имею в виду Россию, ничего против Великобритании не делали. Это они сами себе истории напридумывали, а потом начали нас атаковать", — сказал депутат.