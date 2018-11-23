В Госдуме осудили деятельность Великобритании по дискредитации России

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Информационная деятельность Британии последовательно направлена на дискредитацию России, заявил член комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой (ЕР), комментируя сообщения о данных группировки хакеров Anonymous по британским антироссийским проектам.

Группировка хакеров Anonymous заявила об обнаружении документов, проливающих свет на деятельность проекта Integrity Initiative, который, предположительно, использовал Лондон для вмешательства во внутренние дела европейских стран. Как сообщается на сайте Anonymous, проект был основан в 2015 году и финансировался британским правительством, а в числе тех, кто работал на этот проект, числятся финансист Уильям Браудер и Владимир Ашурков, сподвижник Алексея Навального.

Расходы проекта на финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2019 года, оцениваются, как следует из выложенных документов, в 1,96 миллиона фунтов стерлингов (2,51 миллиона долларов). Заявленная цель проекта — информационное противодействие России, сообщается на сайте хакеров.

"Независимо от того, что есть у хакеров (данные) или нет, было и так очевидно, что вся последовательная деятельность Лондона, особенно информационная, четко направлена на попытку дискредитировать Россию. Это можно назвать как угодно: атака, противодействие", — сказал Луговой.

При этом, добавил он, Россия никаких действий против Великобритании не предпринимала.

"Мы, я имею в виду Россию, ничего против Великобритании не делали. Это они сами себе истории напридумывали, а потом начали нас атаковать", — сказал депутат.