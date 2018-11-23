МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Запрет правительства Германии на поставки вооружений в Саудовскую Аравию, введенный после убийства журналиста Джамаля Хашукджи, может быть снят уже через два месяца после вступления в силу, сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники.
Поясняется, к моменту приостановления поставок большой объем товаров оборонно-промышленных предприятий уже был готов к экспорту, и для них были выданы соответствующие лицензии. После интенсивных переговоров внутри правительства, было принято решение не отзывать уже выданные разрешения на экспорт, так как официальный отзыв лицензий может привести к необходимости возмещения убытков предприятиям.
Также сообщается, что приостановление поставок не является для отрасли юридически обязательным, однако правительство исходит из того, что предприятия будут придерживаться этой линии. По данным издания, общая стоимость приостановленных контрактов составила почти 2,5 миллиона евро.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о том, что Германия прекращает поставки вооружений в Саудовскую Аравию, пока убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи полностью не расследовано.
Согласно распространенному заявлению генпрокуратуры Саудовской Аравии, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни, остальных ждет наказание согласно канонам шариата.