МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Запрет правительства Германии на поставки вооружений в Саудовскую Аравию, введенный после убийства журналиста Джамаля Хашукджи, может быть снят уже через два месяца после вступления в силу, сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники.

Запрет был введен в начале ноября. По данным издания, решение о запрете будет пересмотрено по истечению двух месяцев.

Поясняется, к моменту приостановления поставок большой объем товаров оборонно-промышленных предприятий уже был готов к экспорту, и для них были выданы соответствующие лицензии. После интенсивных переговоров внутри правительства, было принято решение не отзывать уже выданные разрешения на экспорт, так как официальный отзыв лицензий может привести к необходимости возмещения убытков предприятиям.

Также сообщается, что приостановление поставок не является для отрасли юридически обязательным, однако правительство исходит из того, что предприятия будут придерживаться этой линии. По данным издания, общая стоимость приостановленных контрактов составила почти 2,5 миллиона евро.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о том, что Германия прекращает поставки вооружений в Саудовскую Аравию, пока убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи полностью не расследовано.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года жил в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание саудовского генконсульства в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.

Согласно распространенному заявлению генпрокуратуры Саудовской Аравии, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни, остальных ждет наказание согласно канонам шариата.