В Госдуме прокомментировали заявление Anonymous

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Необходимо обдумать идею создания в России спецподразделения, направленного на борьбу с вмешательством во внутренние дела РФ посредством киберпространства, а также противостоять информационной войне, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Группировка хакеров Anonymous заявила об обнаружении документов, проливающих свет на деятельность проекта Integrity Initiative, который, предположительно, использовал Лондон для вмешательства во внутренние дела европейских стран. Как сообщается на сайте Anonymous, проект был основан в 2015 году и финансировался британским правительством, а в числе тех, кто работал на этот проект, числятся финансист Уильям Браудер и Владимир Ашурков, сподвижник Алексея Навального.

Расходы проекта на финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2019 года, оцениваются, как следует из выложенных документов, в 1,96 миллиона фунтов стерлингов (2,51 миллиона долларов). Заявленная цель проекта — информационное противодействие России, сообщается на сайте хакеров.

"Надо обдумать этот вопрос, но, возможно, есть необходимость создать специальное подразделение по предотвращению кибератак, потому что сегодня мы вышли на новый уровень технологий, которые активно применяют страны Запада в отношении нашего государства, при этом обвиняя нас в совершении атак, что не соответствует действительности", — сказал Швыткин РИА Новости.

"Я подготовлю, возможно, министру внутренних дел Российской Федерации соответствующий депутатский запрос с целью выработки предложений по обеспечению кибербезопасности в отношении нашего государства", — добавил парламентарий.

Он подчеркнул, что необходимо говорить откровенно об информационной войне в отношении России с применением различных форм, методов и способов.

"К сожалению, к этому привлечены как внутри, так и снаружи нашей страны, будем говорить, недоброжелатели, которые активно используют различные методы с целью дискредитации руководителей государства, политической системы нашей страны и в целом государства", — сказал депутат.