Из Грузии экстрадировали россиянина по обвинению в незаконной рубке леса

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Житель РФ, находящийся в розыске по обвинению в незаконной вырубке леса, экстрадирован из Грузии в Россию, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В Россию из Грузии экстрадирован 53-летний мужчина, находящийся в розыске по обвинению в незаконной рубке лесных насаждений с целью получения незаконного дохода", — приводит слова Волк пресс-служба ведомства.

Следствие считает, что фигурант дела в составе группы участвовал в незаконной заготовке древесины на территории Пермского края, ущерб от рубки леса превысил 30 миллионов рублей.

В краевом ГУ МВД возбудили уголовное дело по статье "Незаконная рубка лесных насаждений". Однако мужчина скрылся от правоохранительных органов, в связи с чем был объявлен в международный розыск, пояснила представитель МВД.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий фигуранта задержали на территории Грузии и сегодня в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России он доставлен в Москву", — добавила Волк.